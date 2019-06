Opnieuw slapende bestuurder in rijdende Tesla betrapt

In de Verenigde Staten is afgelopen week opnieuw een bestuurder van een Tesla betrapt toen hij een dutje deed achter het stuur. De man reed zo’n vijftig kilometer op autopiloot toen de automobilist die hem filmde hem uit het oog verloor. “Hij had iets aan zijn stuur gebonden”, klinkt het. “Zo kon hij de autopiloot wijsmaken dat hij zijn handen op het stuur had.” Het is al de tweede keer in evenveel weken dat beelden van slapende Tesla-bestuurders de ronde doen op sociale media. Vorige week nog reed een man slapend tijdens het spitsuur. Ondanks pogingen van claxonnerende weggebruikers, werd hij niet wakker.