Trump blies aanval op Iran af toen hem balans van 150 doden werd voorspeld

De Amerikaanse president Donald Trump heeft op Twitter gemeld dat hij de aanvallen op Iran heeft afgelast, omdat hem door een generaal gezegd werd dat er 150 doden bij zo een aanval in Iran zouden vallen. Dan zou zo een aanval niet in verhouding staan met het uit de lucht halen van een onbemande drone, schreef hij.

“Ik ben niet gehaast. Ons leger is terug op sterkte, vernieuwd en klaar om uit te rukken, het is het beste in de wereld”, tweette president Trump. “De sancties (tegen Iran) doen pijn en ik heb er nog andere aan toegevoegd gisteren”, ging hij voort. De president voegt er nog aan toe dat Iran nooit atoomwapens zal hebben. Volgens hem is Iran “een sterk verzwakte natie vandaag”.

De aanvallen - naar verluidt op bepaalde doelwitten zoals lanceer- en radarinstallaties - waren bedoeld als vergelding voor het neerschieten door Iran van een Amerikaanse drone. Het was de bedoeling net voor dageraad aan te vallen om het risico voor het Iraanse leger en burgers te minimaliseren. Maar die heeft hij dus op het laatste nippertje afgeblazen.

....On Monday they shot down an unmanned drone flying in International Waters. We were cocked & loaded to retaliate last night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 people, sir, was the answer from a General. 10 minutes before the strike I stopped it, not.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 juni 2019

De VS trokken zich vorig jaar terug uit een internationaal akkoord dat ertoe moest leiden dat Iran geen atoomwapens in handen krijgt. De Amerikaanse president koos in de plaats voor een politiek van economische sancties tegen Iran als drukkingsmiddel.

Boodschap

Iran heeft vrijdag het bericht ontkend volgens hetwelk de Amerikaanse president Donald Trump aan Iran een boodschap zou hebben gestuurd in de loop van de nacht, via Oman, om te waarschuwen dat er een Amerikaanse aanval op til was.

“De VS hebben via Oman geen enkele boodschap gestuurd naar Iran. Dat klopt helemaal niet”, zei Keyvan Khosravi, de woordvoerder de Hoge Nationale Veiligheidsraad, die geciteerd werd door de Iraanse staatstelevisie.

Khosravi reageerde daarmee op een bericht van twee buitenlandse media die gemeld hadden dat de Amerikaanse president via de tussenkomst van het sultanaat van Oman zou hebben gewaarschuwd dat hij klaar stond om een aanval te lanceren tegen Iran, tenzij dat land bereid zou zijn om te onderhandelen.

Europa dringt aan op de-escalatie

De Europese staatshoofden en regeringsleiders hebben vrijdag na afloop van hun topontmoeting in Brussel geen boodschap de wereld ingestuurd over de grote spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Europa bepleit een de-escalatie, maar “soms is het beter niet tussen te komen”, legde voorzitter Donald Tusk uit.

“De grootste problemen in onze geschiedenis werden steeds uitgelokt door te actieve politiek, niet door te passieve. Natuurlijk volgen we de situatie en zijn we zeer bezorgd over de ontwikkelingen in de Golfregio, maar er was pragmatisch gezien geen reden om een Europese verklaring voor te bereiden”, zei Tusk na afloop.

Intussen blijven de Europeanen via bilaterale contacten wel aandringen op een de-escalatie en een diplomatieke oplossing. “We rekenen op diplomatieke onderhandelingen, op een politieke oplossing voor deze zeer gespannen situatie”, zo verklaarde Duits bondskanselier Angela Merkel.

Voor de Franse president Emmanuel Macron wordt de bijeenkomst van de G20 op 28 en 29 juni in Japan “een belangrijke afspraak”. “Dat is het moment om concrete diplomatieke oplossingen te vinden voor deze situatie die niet mag blijven aanslepen, want er is te veel instabiliteit en spanning.”