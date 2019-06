“Lichte straf voor doodrijder journaliste is mes in de rug van iedereen die vecht voor verkeersveiligheid”

Schaarbeek - De twintigjarige autobestuurder die op 7 november 2017 Stephanie Verbraekel (28), een journaliste van De Standaard, doodreed in Schaarbeek, is veroordeeld tot een werkstraf van 250 uur en een rijverbod van vier jaar. ‘Groen licht voor alle doodrijders’, vinden haar ouders.

Het parket had een effectieve celstraf van achttien maanden geëist, maar op die eis ging de rechter dus niet in.

De werkstraf moet uitgevoerd worden bij een organisatie die zich inzet voor verkeersslachtoffers, en voor de jongeman zijn rijbewijs terugkrijgt, moet hij opnieuw de nodige examens afleggen en een bijkomende opleiding volgen bij Vias institute.

De ouders van Stephanie Verbraekel zijn diep ontgoocheld. ‘Hij moet zes weken gaan werken. Zes weken. Dat is niets. Hij kreeg zelfs geen geldboete. Het is alsof de rechter dit vonnis nam met een geweer in de rug. Dit is groen licht voor alle doodrijders. “Geef maar gas, je krijgt toch geen zware straf”, is het signaal dat ervan uitgaat.’

‘Doodrijders zullen lachen’

Vooraf hadden Hilde en Patrick Verbraekel gezegd dat de straf voor hen niet veel belang had, omdat ze ‘Stephanie er toch niet mee terugkrijgen’. ‘Maar nu ze er is, voelen we dat het ons wel uitmaakt’, zegt Patrick. ‘Dit vonnis is een mes in de rug voor iedereen die vecht voor meer verkeersveiligheid. De doodrijders zullen hen in het gezicht uitlachen.’

Het ongeluk waarbij Stephanie Verbraekel omkwam, gebeurde omstreeks 23.20 uur, toen ze bij het oversteken van de Haachtsesteenweg werd aangereden door een personenwagen. Ze werd meer dan twintig meter ver weggeslingerd en kwam op de tramsporen terecht. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en probeerden haar te reanimeren, maar er kon geen hulp meer baten.