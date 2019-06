NASA doet met opzet vliegtuig crashen

Vanop enkele tientallen meters liet een kraan een buitendienst gesteld vliegtuig naar beneden vallen. Aan boord zaten 24 crashtestdummies. Zo wilde NASA, verantwoordelijke voor het Amerikaanse ruimtevaartprogramma, gegevens verzamelen over vliegtuigongelukken. Het hele toestel hing vol camera’s waarvan de beelden gebruikt zullen worden in computersimulaties. Die moeten bijdragen aan de veiligheid van vliegtuigen.

Tijdens de test komt het vliegtuig hard op de grond neer en breken de vleugels af, maar de romp blijft intact. Een kapot vliegtuig, maar tevreden onderzoekers.

#ICYMI: We dropped a Fokker F-28 transport aircraft at our Landing and Impact Research Facility with @FAANews. The test was the largest full-sized aircraft ever dropped at NASA Langley and will gather data on aircraft safety. See it for yourself: pic.twitter.com/tixoRmlyea