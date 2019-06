Verdachte van dodelijk incident aan station Ieper geeft zich spontaan aan bij politie

Ieper - De hoofdverdachte van het dodelijk incident aan het station van Ieper vorige week, heeft zich spontaan aangegeven. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Ieper. Na een woordenwisseling kwam het slachtoffer kwalijk ten val met zijn fiets. Hij overleed later aan zijn verwondingen.

De politie was op zoek naar een man die betrokken was bij een schermutseling aan het station. Vorige donderdag kwam het tot een discussie tussen enkele personen die vaak rondhangen in de buurt. Daarbij kwam een 44-jarige man ten val. Hij slaagde er nog in om naar huis te fietsen, maar overleed maandag aan zijn verwondingen.

Vrijdagochtend heeft iemand zich spontaan aangemeld bij de politie. “De man wordt verdacht van opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg”, zegt Johan Lescrauwaet van het Ieperse parket. “Hij is goed bekend bij onze diensten en werd al meermaals veroordeeld voor opzettelijke slagen en verwondingen. Hij werd verhoord en is deze namiddag voor de onderzoeksrechter geleid. Dinsdag zal de raadkamer beslissen of hij verder aangehouden blijft.”

Na het incident liet het stadsbestuur van Ieper weten dat het een alcoholverbod zal invoeren. Ook de politiepatrouilles worden opgedreven. Op het Colaertplein aan het station is er wel vaker sprake van overlast door dronken personen. Het gaat om een groepje dat er regelmatig rondhangt op de bankjes voor het station en alcohol drinkt.

“Een alcoholverbod laat agenten toe om sneller op te treden”, zei burgemeester Emmily Talpe (Open Vld) eerder deze week. “Het is belangrijk dat we inzetten op begeleiding van de personen die overlast veroorzaken. Vaak worstelen ze met complexe problematieken.”