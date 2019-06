Siebe Schrijvers voor slotduel: “Heb nog veel teruggedacht aan mijn gemiste kansen tegen Polen”

Siebe Schrijvers blikte vrijdag realistisch vooruit op de derde en laatste groepswedstrijd van de Jonge Duivels, zaterdagavond (om 21u00) in het MAPEI Stadium in Reggio Emilia tegen Italië. “We weten dat er heel veel zal moeten gebeuren vooraleer we nog doorstoten, maar hoe klein de kans ook is: we blijven er voor gaan”, was de kapitein duidelijk.

“Ik heb nog veel teruggedacht aan mijn gemiste kansen tegen Polen”, stak Schrijvers van wal. “Op die wedstrijd kijken we met veel spijt terug. Als je die partij wint - wat had gemoeten - spelen we nog echt mee in de poule. Je ziet ook dat Polen woensdag van Italië wint. Alles was dus mogelijk in deze groep. Onze wedstrijd tegen Spanje heeft ons vertrouwen gegeven. Vooraf werd gezegd dat zij twee keer zo goed als ons zouden zijn, maar op het veld hadden wij de kansen om in het slot de drie punten te pakken. Het is was dan ook heel spijtig dat we dat late doelpunt nog tegenkrijgen. We zijn allemaal realistisch en weten dat er heel veel moet gebeuren om door te stoten op dit EK. Maar zolang het kan, blijven we erin geloven.”

Foto: Photo News

Een vaak terugkomende echo uit de kleedkamer was dat deze groep beloften erg goed aan elkaar hing. “En dat is ook zo gebleven”, legde Schrijvers uit. “We hebben na de nederlagen enkele groepsgesprekken gehad, en daarin heeft iedereen zijn zegje gedaan. Niemand is expliciet met de vinger gewezen. De sfeer is altijd top gebleven en het samenhorigheidsgevoel intact. Misschien zijn we zelfs nog hechter geworden. Ik denk dat dat ook nodig is als je drie weken lang bij elkaar bent. Donderdag hadden we een vrije namiddag en is de familie langsgekomen. Dat was heel gezellig. Achteraf had iedereen duidelijk energie getankt. We gaan morgen een laatste keer vol voor de overwinning. Ik ben er zeker van dat niemand zijn voetje zal terugtrekken.”

Johan Walem wil niet te veel wijzigen voor slotduel: “Maar moet nog kijken wie 100% is”

De laatste groepswedstrijd op dit EK voor beloften is voor bondscoach Johan Walem veruit de meest speciale. Walem was als speler vijf seizoenen actief in de Laars en heeft er nog veel goede contacten. Hij beseft echter zaterdag geen geschenken te hoeven verwachten. “Tegen Spanje moesten we top zijn om punten te pakken, tegen Italië zullen we dat misschien nog meer moeten zijn”, keek Walem vooruit.

Foto: BELGA

“Het zal een fysiek heel zware wedstrijd worden”, begon Walem. “De Italianen zijn zowel individueel als collectief erg sterk, en hebben ook nog een gezonde agressiviteit binnen het team. Voorin is er veel snelheid met jongens als Kean en Chiesa. Vooral die laatste speler is me opgevallen, een echte topper. Samengevat: deze ploeg heeft alles om het ver te brengen. Dat hebben ze ook getoond in de openingsmatch tegen Spanje. Toen gingen ze fysiek nog over de tegenstander heen. Dat bewijst dat we echt met topspelers te maken hebben.”

Door de zege van Polen woensdag tegen Italië (1-0) behielden de Jonge Duivels een waterkansje op kwalificatie voor een eventuele barragewedstrijd, of zelfs de halve finales. “Maar dat maakt voor de wedstrijdvoorbereiding niets uit”, vervolgde Walem. “We volgen het Italiaanse team al maanden aan een stuk. We hebben ook hun eerste twee duels goed bestudeerd. We weten hoe sterk ze zijn. We zullen net als tegen Spanje op onze top moeten zijn. Maar de jongens zijn er klaar voor. Ze willen nog iets neerzetten in die laatste partij. Ik ben niet van plan de hele ploeg te wisselen, maar ik moet wel nog kijken of iedereen honderd procent fit is. Het wordt voor de jongens een prachtige afsluiter voor een vol stadion. Niemand hoeft gestresseerd te zijn. We zijn Belgische ambassadeurs en hebben de mooiste job ter wereld.”

“Het belangrijkste dat we van dit toernooi zullen meenemen, is ervaring”, besloot Walem. “Het is natuurlijk niet leuk om te verliezen, maar het maakt deel uit van het proces van een beloftenteam. We spelen hier op het hoogste niveau in Europa. En dat zonder enkele belangrijke spelers. Het Belgische voetbal moet op bepaalde vlakken nog groeien, maar uiteindelijk is de conclusie toch positief. Ook voor mij als coach was het een eerste ervaring op dit niveau. Ik heb veel plezier gehad en hoop dat zaterdag nog eens te hebben.”