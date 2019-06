Uitgehongerde ijsbeer die in Siberische stad ronddoolde naar zoo gebracht

De uitgehongerde ijsbeer die ronddwaalde in de meest noordelijk gelegen stad van Rusland, Norilsk, is vrijdag naar een dierentuin in Siberië gebracht.

“De beer had verschillende dagen op een vuilnisbelt doorgebracht en daar bedorven voedsel gegeten”, aldus de Rojev Ruchei-zoo in de stad Krasnojarsk, ongeveer 1.500 kilometer ten zuiden van Norilsk, in een persbericht.

Uitgestrekte poolgebieden die van oudsher de natuurlijke jachtgebieden vormen voor de ijsberen, zijn door de relatief hoge temperaturen in de regio sterk afgenomen, zeggen de experts. “De vermindering van de ijslaag leidt tot een verandering in het voedingspatroon van de dieren”, aldus Dmitri Gorsjkov, een biodiversiteitsdeskundige bij de natuurbehoudsorganisatie WWF-Rusland. “De beren kunnen niet meer op zeehonden jagen en worden gedwongen om honderden kilometers te lopen op zoek naar voedsel dat ze meestal wel vinden in de buurt van menselijke nederzettingen.”