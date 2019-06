Test Aankoop waarschuwt voor liegende verkopers Luminus: “Plots dubbel zoveel betalen”

“Mogen we u enkele vraagjes stellen? Geheel vrijblijvend.” En niet veel later heb je – zonder het te beseffen – een contract aan je been. Deur-aan-deurverkopers van energieleverancier Luminus houden er vaak erg agressieve en soms zelfs frauduleuze praktijken op na, zo blijkt uit een resem klachten bij Test Aankoop.

“Een verkoper van Luminus is langsgeweest en heeft zeer mooie condities beloofd. Hun tarieven waren veel goedkoper dan onze huidige leverancier én we zouden twee maanden alles gratis krijgen. Toen we later het contract in de bus kregen, bleken de tarieven het dubbele te zijn dan het beloofde en ook de twee maanden gratis waren gelogen. Na contact met Luminus bleek dat de verkoper niet eens zijn echte naam aan ons had gegeven.”

Het is maar één van de vele klachten die consumentenorganisatie Test Aankoop de voorbije maanden kreeg over de deur-aan-deurverkopers van Luminus. Andere klachten: een vrijblijvende offerte die later toch een echt contract bleek, mensen die alleen hun mailadres hadden opgegeven “voor meer informatie” en later toch een factuur in de bus kregen, verkopers die je laten tekenen “om te bewijzen dat ze langsgeweest zijn” maar je eigenlijk een contract voorleggen… In sommige gevallen werden zelfs handtekeningen vervalst om nieuwe contracten op te starten.

‘Contract kwijt’

Wie later contact probeerde op te nemen met de verkoper of Luminus, kreeg vaak geen gehoor. “Ofwel vonden ze mijn contract niet terug”, luidt het in een klacht. “Pas als ik me eerst voordeed als een tevreden klant, vonden ze het plots wel. Ik heb meteen alles opgezegd.”

Eric Houtman, Ombudsman voor Energie, bevestigt de problemen.“Vorig jaar ging liefst 36,5 procent van de klachten rond verkooppraktijken over Luminus. Dat zijn er meer dan de nummers twee (Lampiris, 18 procent) en drie (Essent, 16,6 procent) samen.” Luminus is goed voor 19 procent van alle energieaansluitingen.

“Natuurlijk zijn we hier niet tevreden mee”, reageert Luminus-woordvoerder Peter Dercon. “We hanteren een strikt kwaliteitshandvest. Zodra we merken dat er problemen zijn met een verkoper, treden we op. En dat gaat verder dan met het vingertje wijzen, hoor. Meer kan ik daar niet over zeggen, behalve dat we er niets aan hebben om iemand tegen zijn zin aan ons te binden, we willen dat klanten naar ons komen én er blijven.” Ook bij MediaMarkt – waar heel wat Luminus-verkopers zich opstellen – zijn ze ‘not amused’. “We gaan uitleg vragen aan Luminus”, aldus woordvoerder Janick De Saedeleer.

Verbod

Deur-aan-deurverkoop verbieden is momenteel onmogelijk, de Europese regelgeving laat dat niet toe. Toch wil Test Aankoop op termijn naar een verbod. “We horen er te veel negatieve verhalen over. Ten eerste krijg je als klant nooit het voordeligste tarief voor jouw profiel aangeboden en ten tweede merken we dat verkopers zich vooral richten op mensen die overdag thuis zijn. Ouderen, werklozen, sociaal zwakkeren… Het is vaak zo dat zij zich sneller laten vangen.”