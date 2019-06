Bogdan Vanden Berghe wordt politiek directeur bij Groen

Bogdan Vanden Berghe wordt vanaf 1 juli politiek directeur bij Groen. Dat kondigt Vanden Berghe vrijdagavond zelf aan via Twitter. De voormalige topman van 11.11.11. stond bij de verkiezingen van 26 mei op de derde plaats op de Antwerpse Kamerlijst, maar raakte niet verkozen. Hij volgt als politiek directeur bij Groen Tarik Fraihi op, die de functie nog geen anderhalf jaar uitoefende.

De 47-jarige Vanden Berghe was een van de verrassende namen waarmee de groenen uitpakten voor de verkiezingen. Hij was veertien jaar lang directeur van 11.11.11. en in die functie uitgegroeid tot het gezicht van de Noord-Zuidbeweging. In plaats van in de Kamer te zetelen, wordt hij binnenkort politiek directeur van Groen. “Anders dan verwacht maar met dezelfde overtuiging geef ik op deze manier mijn politiek engagement verder vorm bij Groen”, zegt hij.

Voor hij directeur werd bij 11.11.11., was Vanden Berghe er aan de slag als diensthoofd campagne. Voordien was hij actief op de studiedienst van Broederlijk Delen en de Commissie Rechtvaardigheid en Vrede. Hij startte zijn loopbaan bij de uitgeverij/zetterij Intertext en werkte ook nog een tijd als leerkracht Aardrijkskunde en Moraal. Hij studeerde Internationale Politiek aan de Universiteit van Antwerpen.

Vanden Berghe neemt de plaats in van Tarik Fraihi. Hij was nog geen anderhalf jaar politiek directeur. Voordien raakte hij bekend als oprichter van Kif Kif en werkte hij bij OCAD, het orgaan voor de dreigingsanalyse in ons land. Fraihi zal voor Groen een diepere analyse schrijven naar aanleiding van het stevig veranderde politieke landschap. Op 26 mei haalde Vlaams Belang een grote overwinning, terwijl ook PVDA-PTB groeide. Groen ging licht vooruit, maar lang niet zoveel als verwacht.

Hij zal een rapport schrijven over de opkomst van extreem-rechts, de groeiende polarisering en welke rol Groen verder kan opnemen in het gewijzigde politieke landschap. “Ik heb er voor gekozen om mijn ervaring en expertise op een andere manier in te zetten voor Groen”, zegt Fraihi. “De opkomst van extreem-rechts was voor mij één van de beweegreden om de stap naar de politiek te zetten. Ik ben tevreden dat ik mijn expertise hiervoor verder kan inzetten”.