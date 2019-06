9/11-hulpverlener geeft emotioneel interview vanop sterfbed

Maandenlang zocht hij tussen het puin naar slachtoffers na de aanslagen van 9/11. Zestien jaar later kreeg Luis Alvarez kanker en nu kunnen dokters niets meer voor hem doen. Op zijn sterfbed heeft hij een emotioneel interview gegeven om te pleiten voor betere ondersteuning van andere hulpverleners. “Wij hebben onze job gedaan, nu is het Congres aan de beurt.”

“9/11 is gebeurd. We werden opgeroepen. Het is mijn job als detective bij de NYPD te reageren op noodgevallen. Dus, geen twijfel.” Dat zei Luis Alvarez, een van de hulpverleners die ter plaatse ging na de aanslag op de WTC-torens op 11 september 2001. “Er werd ons gezegd dat de lucht veilig was, en dat was die niet. Maar weet je wat. Dat maakt niet uit. Want dan was ik nog altijd gegaan. Dat is wat we doen. Het is geen job, het is een roeping.” De voormalige detective kreeg in 2016 kanker, maar na drie jaar en 69 chemotherapieën kunnen de dokters hem niet meer helpen door een nakend nierfalen. De 53-jarige man werd daarom overgeplaatst naar de palliatieve afdeling. Daar gaf hij zijn laatste interview aan Fox News.

“Het gaat goed met me. Het is comfortabel. Ik heb niet te veel pijn. Ik heb mijn familie bij me en ik heb rust”, zei hij. De man heeft geen spijt van wat er gebeurd is en zegt dat gij gewoon zijn job deed op de dag van de aanval. “We gingen ernaartoe en hebben daar bijna drie maanden als ‘emmer-brigade’ gewerkt en gezocht naar slachtoffers. Ik heb gedaan wat elke hulpverlener gedaan heeft. Ik ben niet speciaal. Ik heb gedaan wat al die andere mannen gedaan hebben. En nu betalen we daar een prijs voor.”

Blijven vechten

De man is blij dat hij nog zo lang heeft mogen leven, maar vindt het jammer dat hij zijn jonge kinderen moet achterlaten. “Het is niet eerlijk. Ik ben 16 jaar na datum ziek geworden. Mijn zoon was toen elf. Hij is er nu 29. Ik laat hem achter zonder vader. Ik heb nog twee andere kinderen, zij zijn 19 en 14. Ik laat hen zonder vader achter.”

“Er gaan meer en meer hulpverleners ziek worden. En ik wil dat ze weten dat ze misschien nu niet ziek zijn, maar dat betekent niet dat ze dat niet kunnen worden. Ik ben blij dat ik een ziekteverzekering heb, maar er zijn er die dat niet hebben. En dat is niet oké. Wij hebben gezorgd voor onze stad, onze staat en ons land. En we moeten daarvoor vergoed worden.” Alvarez zei dat zij hun job gedaan hebben, nu is het de beurt aan het Congres.

Jon Stewart laat zijn emotionele kant zien

De man zakte vorige week samen met komiek Jon Stewart af naar het Amerikaanse Congres waar beiden een emotioneel betoog gaven. De man van de Daily Show klopte er op tafel omdat hij het beu is. De overheid is volgens hem nalatig met de steun voor de vele zieke hulpverleners van de aanslagen. “Jullie onverschilligheid zorgt ervoor dat deze mensen hun meest kostbare goed kwijtspelen. Hun tijd.”

"Your indifference cost these men and women their most valuable commodity: time."



Jon Stewart receives a standing ovation from 9/11 first responders after slamming lawmakers for failing to fund programs providing healthcare to the first responders https://t.co/vSFOq11Wr5 pic.twitter.com/BrAC3UfYMD — ABC News Politics (@ABCPolitics) 11 juni 2019

Alvarez schreef op Facebook dat hij zal blijven vechten tot God beslist dat het zijn tijd is. “Zorg alsjeblieft goed voor jezelf en anderen. Ik ben er nog altijd, ik adem nog en ik blijf vechten.” Op de foto die hij erbij zette, is pas echt te zien hoe fel de man veranderd is doorheen de jaren. Het verschil is enorm.

2.400 foto’s

Naar aanleiding van het emotionele betoog van Stewart plaatste een Amerikaanse archivaris een hele collectie nooit vertoonde foto’s van Ground Zero op het internet. Het zijn zo’n 2.400 foto’s die door een arbeider genomen werden. De beelden tonen nog maar eens hoe groot de ravage was na de aanslagen waarbij bijna 3.000 mensen het leven lieten.

De foto’s kwamen in het bezit van een Amerikaanse familie die de collectie kon kopen tijdens de verkoop van een huis. Toen bleek dat het er enorm veel waren en nog nooit aan de wereld getoond werden, gaven ze die aan archivaris Jason Scott. Hij plaatste de beelden online.

Al de foto’s kunnen hier bekeken worden.

In the past week, I was handed a cache of 2,400 photos taken at Ground Zero from the end of September to beginning of October, 2001. They were taken by a worker who was there with a Canon Powershot G1, and who snapped away while toiling through the wreckage. pic.twitter.com/4PHDCJUeB6 — Jason Scott (@textfiles) 11 juni 2019