Brusselaars starten maandag onderhandelingen over nieuwe regering

De Brusselse onderhandelingen over de vorming van een nieuwe regering gaan maandag van start. Dat bevestigt het kabinet van minister-president Rudi Vervoort vrijdagavond.

De eerste gesprekken tussen PS, Ecolo en DéFI aan Franstalige zijde en Groen, Open VLD en one.brussels aan Vlaamse zijde staan voor 14.30 uur in het Brussels parlement geprogrammeerd. Een week geleden werd duidelijk dat PS, Ecolo en DéFI onderhandelingen zouden starten. Eerder was dat ook al het geval voor de groenen, liberalen en socialisten in het Nederlandstalige kamp.

Vervoort zal de rol van formateur op zich nemen, naast Elke Van den Brandt (Groen). Laurette Onkelinx was tot nu toe samen met Vervoort co-formateur, maar zal voortaan als PS-onderhandelaarster optreden. De voorbije dagen vergaderden technische werkgroepen om elke delegatie een duidelijk zicht te geven op de toestand in het gewest.