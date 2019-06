Italiaanse rechtbank laat onderzoek tegen Matteo Salvini vallen

Een rechtbank in Italië heeft vrijdag beslist dat een onderzoek wegens vrijheidsberoving tegen minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini moet worden gestaakt. Hij had geweigerd migranten aan land te laten gaan die door een ngo op de Middellandse Zee waren opgepikt.

De 47 migranten waren op 19 januari voor de kust van Libië door de Duitse niet-gouvernmentele organisatie Sea-Watch gered. Ze mochten pas op 31 januari voet aan wal zetten in Catania, op Sicilië, nadat een akkoord was bereikt over de spreiding van de migranten met zeven Europese landen.

“Het ging niet om vrijheidsberoving maar gewoon om een vraag dat de regels zouden worden nageleefd”, zei Salvini na het vonnis. “Processen en onderzoeken maken me niet bang, maar ik ben blij dat de rechterlijke macht bevestigt dat havens gesloten mogen worden voor piratenschepen”, voegde hij eraan toe.

De rechtbank op Sicilië oordeelde volgens de Italiaanse pers dat de Sea-Watch 3, die onder Nederlandse vlag voer, “op unilaterale wijze en zonder de toestemming van de kustwacht Italië was binnengedrongen”.

In deze zaak werden ook verscheidene andere ministers vervolgd, onder wie premier Giuseppe Conte, vicepremier Luigi Di Maio en minister van Transport Danilo Toninelli. Ook zij werden buiten vervolging gesteld.