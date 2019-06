De straf waarop alle Spaanse vrouwen hoopten: zaak rond verkrachtende ‘wolvenroedel’ eindelijk beslecht

Het Spaanse Hooggerechtshof heeft vijf mannen veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf voor de groepsverkrachting van een achttienjarig meisje tijdens de stierenloop in Pamplona. Al drie jaar wachtte het slachtoffer op deze uitspraak, en met haar de rest van het land. Want omdat het meisje zich niet had verweerd, werd de zaak door justitie eerst niet beschouwd als verkrachting. Die houding lokte in heel het land massaal straatprotest uit.