Flitspaal te snel voorbijgereden? Hier heb je maar 1 op 12 kans op een boete

Brugge - Slechts drie van de 37 flitspalen in Brugge kunnen tegelijkertijd werken. Dat komt door een tekort aan camera’s voor in de palen. “Frustrerend, maar onze flitswagen wordt steeds vaker ingezet. Hardrijders krijgen hier geen vrijgeleide.”

Te hard voorbij een vaste flitspaal in Brugge gereden? Geen paniek, want de kans dat u effectief op de foto staat, is eerder klein. Van de 37 flitspalen in Brugge kunnen er maximaal drie tegelijkertijd werken. Dat komt doordat de politiezone slechts een beperkt aantal digitale flitscamera’s ter beschikking heeft.

“We willen bestuurders niet het gevoel geven dat ze op bepaalde plaatsen nooit geflitst kunnen worden. Daarom verplaatsen we de camera’s wel zeer geregeld”, zegt korpschef Dirk Van Nuffel.

Trajectcontroles

De gemeenteraad kreeg al de vraag om de aankoop van extra camera’s goed te keuren en die zullen er normaal ook komen. Alleen is het nog niet duidelijk wanneer precies. Tot die tijd flitst slechts een op twaalf palen op het Brugse grondgebied, de andere hebben enkel een afschrikeffect.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wil vooral inzetten op en investeren in trajectcontroles. dat verklaart het gebrek aan werkende flitspalen.

“Nog altijd pakkans”

De Brugse korpschef staat echter niet te springen voor trajectcontroles. “Een trajectcontrole binnen de bebouwde kom werkt gewoonweg niet omdat de meetafstanden onvoldoende lang zijn. Verder investeren in flitspalen blijft nodig in het verstedelijkt gebied”, zegt hij.

Hij vatte de koe bij de horens en vroeg de gemeenteraad om voor 94.000 euro extra camera’s aan te kopen. Hij zit verveeld met de situatie en benadrukt dat de pakkans nog altijd bestaat.

“We doen dat door de camera’s regelmatig van flitspaal te veranderen. Bestuurders nemen best geen risico om toch te snel voorbij een Brugse flitspaal te rijden”, zegt hij. “Bovendien is er ook nog altijd de mobiele flitswagen.”

Snelheidsgevoelige plaatsen

De politie heeft een lijst met snelheidsgevoelige plaatsen opgesteld. Daar wordt acht uur per dag met de mobiele flitswagen gecontroleerd. Dat wil ze graag uitbreiden naar achttien uur per dag.

“De meeste bestuurders weten al waar vaste flitspalen staat, maar de mobiele flitswagen kan overal opduiken. Dat vergroot de pakkans aanzienlijk.”