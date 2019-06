Jietse verzamelde al half miljoen ‘views’ dankzij quotes van mama: “Ze kan er gelukkig om lachen”

Knokke-Heist -

“Je goat eten wa dat de pot schaft!” Wie een hilarische trip langs de meest clichématige mama- en papaquotes wil, surft best eens naar de Twitter van Jietse Pauwaert (20). De student maakt al een week lang hilarische filmpjes die in totaal al meer dan een half miljoen ‘views’ opleverden. Stoppen is hij nog niet van plan. “Geld verdien ik er niet mee, maar het is wel enorm leuk.”