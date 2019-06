Koeien met een ‘venster’ zorgen voor ophef in Frankrijk

In Frankrijk is er heel wat ophef over beelden die de Franse dierenrechtenorganisatie L214 éthique & animaux verspreid heeft. Het gaat over ‘les vaches à hublot’ ofwel een koe met een venster. Die - levende - koeien hebben een gat in hun zij waardoor onderzoekers kunnen kijken of zelfs hun arm in kunnen steken. “Ze worden behandeld als machines waarvan ze de motorkap kunnen openen.”

Ongeveer 15 centimeter groot zijn de ‘vensters’ die er in de koeien gemaakt zijn. Ze komen onmiddellijk in een van de magen van het beest uit. De beelden die de dierenrechtenorganisatie deze week verspreidde, werden gemaakt tussen februari en mei 2019 in een laboratorium in Sarthe. Het bedrijf achter dit labo zou de koeien gebruiken om onderzoek te doen naar de productiviteit van de beesten. Op die manier kunnen ze het voedsel van de dieren aanpassen zodat het beter presteert en meer opbrengt. Dat schrijft de Franse krant La Libération.

Voor dierenrechtenorganisaties kan dat echter niet door de beugel. “Ze worden behandeld als machines waarvan ze de motorkap kunnen openen”, klinkt het.

Die koeien met vensters komen echter niet enkel in Frankrijk voor. Ook in Nederland, aan de universiteit van Utrecht, gebruiken ze de techniek voor onderzoek. En zelfs in Namen zouden er twee zo’n koeien in de wei staan.