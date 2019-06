Ex-aanvaller KAA Gent stuikt in elkaar tijdens training Africa Cup, toestand lijkt stabiel

Toch lopen de verschillende versies uiteen. De ene bron spreekt expliciet van een hartaanval, de andere zegt dan weer dat Kalu in elkaar stortte als gevolg van dehydratatie. Wat wel zeker is, is dat de speler is afgevoerd naar een nabijgelegen ziekenhuis en dat zijn toestand stabiel is. Nigeria opent de Africa Cup met een wedstrijd tegen Burundi.

De 21-jarige Kalu speelt momenteel voor Bordeaux maar was voordien bij AA Gent aan de slag.

Sad news coming from Super Eagles camp as Samuel Kalu suffered a heart attack & he has been rushed to the hospital.



We pray that all is well with him.



Details soon! #PoojaFootball