Manneken Pis weigert kostuum Michael Jackson te dragen

Brussel - Manneken Pis zal dinsdag niet te zien zijn in een kostuum van de overleden popster Michael Jackson. Het college van de stad Brussel wil het kostuum – dat ondertussen wel al vervaardigd is door leden van de Belgische fanclub MJBackstage – wel ontvangen, maar daar blijft het bij.

“Het college heeft de beslissing genomen na de nieuwe elementen die zijn opgedoken in de documentaire Leaving Neverland. We hebben beslist om een voorzichtige houding aan te nemen en het kostuum enkel administratief te ontvangen. Manneken Pis zal het dus niet dragen en het kostuum zal ook niet tentoongesteld worden in het Manneken Pismuseum”, vertelt Julie Nicosia, woordvoerster van schepen van Cultuur Delphine Houba (PS).

In de documentaire Leaving Neverland werd het jarenlange kindermisbruik door de popster aangeklaagd. Dinsdag is het exact tien jaar geleden dat de gevallen popster is gestorven.