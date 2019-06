Wat er zou gebeuren als Iran wél besluit terug te slaan tegen VS: niets en niemand is veilig

Tien minuten voor drie doelwitten in Iran zouden worden gebombardeerd, heeft de Amerikaanse president Donald Trump de gevechtsvliegtuigen en oorlogsschepen teruggeroepen. Hij krabbelde terug omdat een generaal hem had verteld dat er bij de aanval – een vergelding voor het neerhalen van een drone door Iran – 150 doden zouden vallen. “Het is niet in proportie met het neerhalen van een drone”, tweette hij vrijdag. Toch sluit hij militaire actie niet uit. “Ik ben niet gehaast. Onze strijdkrachten zijn klaar om te vertrekken.” In plaats van militair ingrijpen zou Trump op advies van minister van Buitenlandse Zaken Pompeo nieuwe sancties tegen Iran hebben afgekondigd. Een aanval – in feite een oorlogsdaad – lag bovendien moeilijk omdat de drone waarschijnlijk in het Iraanse luchtruim werd neergehaald. Maar Trump zal wel meer argumenten hebben gekregen om de strafexpeditie af te blazen. De 150 doden gaan uit van een scenario waarin Iran niet terugslaat. Volgens het Pentagon en de rapporten van civiele en militaire denktanken, zal de Islamitische Republiek dat wél doen. Daar zullen de militairen Trump ook wel voor gewaarschuwd hebben. De conflictueuze geschiedenis tussen de twee landen en in de regio wijst zelfs uit wat er in dat geval kan gebeuren.