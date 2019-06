Truckers over hun volle cabines: “Niemand komt aan de nummerplaat van mijn overleden dochter”

Om de dode hoek voor en rond de cabine van een vrachtwagen zo klein mogelijk te maken, vragen het verkeersveiligheidsinstituut Vias en de transportfederaties de truckers om hun dashboard leeg te houden. Weg dus met die nummerplaten, pluchen beertjes en neonverlichting. Voor veel truckchauffeurs is het alsof ze een stuk van hun lichaam moeten afstaan. “Natuurlijk zijn we grote voorstanders van veilig verkeer. Niemand wil een ongeval veroorzaken. Maar onze eigenheid weghalen uit onze cabine is toch wel een brug te ver.”