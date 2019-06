Hotel Römantiek in Noorwegen: 95-jarige miljardair treedt in huwelijksbootje

Het Noorse Hotel Bristol, in hoofdstad Oslo, werd vrijdag even om­getoverd tot Hotel Römantiek. De 95-jarige miljardair Olav Thon trad er in het huwelijksbootje met zijn zestien jaar jongere vriendin Sissel Berdal Haga. Met hun 174 jaar samen zijn ze een van de oudste trouwers ooit in Noorwegen. “Ongelooflijk toch, al zou je het niet zeggen als je alleen naar de bruid keek, hé”, ­vleide Thon na afloop.