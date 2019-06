Eerste moordenaar Kitty Van Nieuwenhuysen volledig vrij

Nourredine Cheikni (41), een van de moordenaars van politieagente Kitty Van Nieuwenhuysen, wordt van zijn enkelband verlost. Dat heeft de strafuitvoeringsrechtbank van Luik vrijdag beslist.

Kitty Van Nieuwenhuysen.

Cheikni werd veroordeeld tot dertig jaar cel voor de moord eind 2007 op de politieagente. Hij zat 10 jaar in de cel, maar is nu de eerste van de drie veroordeelde gangsters die volledig vrij is.

Hij moet zich wel nog aan enkele voorwaarden houden. Zo mag hij geen contact hebben met zijn slachtoffers. Begin deze week zorgde dat nog voor een incident aan de gevangenis, waar ­Cheikni oog in oog stond met één van zijn slachtoffers.