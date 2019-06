Wie wordt vandaag verkozen tot bondsvoorzitter? Iedereen tipt op Mehdi Bayat

Mehdi Bayat (40) is vandaag de super­favoriet om Gérard Linard op te volgen als voorzitter van de voetbalbond. De Franstalige amateur Philippe Godin (53) zou zijn kandidatuur vlak voor de stemming terugtrekken ten voordele van de algemeen directeur van Charleroi. De Vlaamse kandidaat Gilbert Timmermans (74) bijt in het stof.

De verkiezing van Mehdi Bayat zou historisch zijn. Niet alleen omdat voor het eerst een bestuurder van buitenlandse origine de (vooral symbolisch) belangrijke titel zou krijgen, er zou ook voor het eerst een vertegenwoordiger van het profvoetbal in de voorzittersstoel terechtkomen. Bayat werd als kandidaat van de Pro League gekozen ten nadele van Mieke De Clercq (Zulte Waregem), die de eerste vrouw had kunnen worden.

Als hij vandaag aan de meerderheid van de in totaal 22 stemmen komt, heeft hij dat te danken aan de steun van de zeven leden van de Franstalige amateurs. Let wel, Mehdi Bayat is nog niet officieel kandidaat. Hij zit vandaag eerst nog samen met de Franstalige amateurs om hen te overtuigen hun kandidaat Philippe Godin te laten vallen ten voordele van Bayat. Ook uittredend voorzitter Gérard Linard steunt hem. Voor Linard en co. is het belangrijker dat de nieuwe voorzitter een Franstalige is dan dat hij uit het amateurvoetbal komt. Linard wil een verkiezing van Gilbert Timmermans voorkomen, die de steun heeft van de Vlaamse amateurs. Het is Linard en de Franstaligen een doorn in het oog dat de Vlamingen alle belangrijke ­directiefuncties bij de KBVB ­bezetten.

Als de Franstalige amateurs woord houden, zal de verkiezing snel beklonken zijn. Bayat haalt het dan met de acht stemmen van de profs plus de zeven stemmen van de Franstalige amateurs tegen de zeven stemmen van de Vlaamse amateurs.

Toch is de verkiezing niet vanzelfsprekend. Zijn broer Mogi is een van de spilfiguren in een gerechtelijk onderzoek naar zwart geld in het voetbal. Als voorzitter zal Mehdi afstand moeten nemen van zijn broer – zeker als die veroordeeld wordt. Dat dat een moeilijke oefening wordt, bleek uit recente interviews met hem. De twee broers zijn twee handen op één buik.