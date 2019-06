Trump is van plan om nog héél lang president te blijven

Als Trump mag kiezen zetelt hij tot het einde der tijden. Zo maakt hij duidelijk met een campagnefilmpje waar zijn posters tot 2068 al klaar staan voor gebruik.

Uiteraard is het verboden om in de Verenigde Staten langer te zetelen dan 8 jaar - twee termijnen. Maar Trump maakte eerder deze week al duidelijk dat hij geen probleem ziet in een derde termijn. “Mijn volgers willen dat misschien wel, we zullen zien”, liet hij weten. Nu lijkt hij die piste misschien wel echt te bewandelen, zo lijkt het alleszins op het nieuwe campagnefilmpje dat in een mum van tijd meer dan 1 miljoen keer bekeken.