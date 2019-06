Pieter De Crem (CD&V) nog niet zeker van zijn 390.000 euro uittredingsvergoeding

Pieter De Crem (CD&V) houdt op met nationale politiek en mag daarbij rekenen op een uittredingsvergoeding van 390.000 euro. Al is hij daar volgens de zakenkrant De Tijd nog niet helemaal zeker van. De Crem is herverkozen, maar verzaakt aan zijn zetel in de Kamer. Een volgende regering zal daarom moeten uitmaken of hij daar wel recht op heeft.

Veel zorgen zal De Crem zich waarschijnlijk niet maken. De traditie wil dat die uittredingsvergoedingen vlot worden goedgekeurd. En hoe dan ook blijft De Crem in lopende zaken aan als minister van Binnenlandse Zaken tot die nieuwe regering kan aantreden. Dat kan nog wel even duren.

Daarna zal De Crem zich focussen op het bestuur van zijn thuisgemeente Aalter, waar hij burgemeester is. Zijn vertrek van het hoogste plan zou volgens insiders ook deels uit onvrede zijn over de koers van de partij, die hij veel te links vindt. Of, afhankelijk aan wie je het vraagt, omdat de nieuwe regels over uittredingsvergoedingen hem geld zou kosten als hij zijn zitje wel opneemt.