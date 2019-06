Istanboel opnieuw naar de stembus

Istanboel moet zondag opnieuw naar de stembus. Voor de tweede keer dit jaar moeten ze een nieuwe burgemeester kiezen. En wie Istanboel claimt, claimt het hele land.

In maart won Ekrem Imamoglu van regeringspartij AKP met een nipte voorsprong. Twee weken na datum diende de partij van Erdogan echter klacht in. Volgens hen was de stembusslag onwettelijk. Ook een hertelling duidde opnieuw Imamoglu aan als winnaar. Maar niet alle medewerkers in de stembureaus bleken ambtenaar te zijn, daarom werd alsnog beslist om de verkiezingen over te doen.

De beslissing zorgden voor honderden aanhangers van Imamoglu die op straat kwamen. Maar de winnaar sprak zelf vooral een taal van verzoening. “Op onze pleinen wordt er geen boe geroepen, er is enkel liefde”, klonk het grootmoedig. De strijd in Istanboel is symbolisch voor de rest van het land. De Turkse economie slabakt en in economische steden verliest Erdogan aanhang. In de polls staat Imamoglu nog steeds aan de leiding. Erdogan zakte zelf af naar de stad om een economische heropleving te beloven. Zondag wordt duidelijk of de beloftes overtuigend genoeg waren.

