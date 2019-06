Ronddolende ijsbeer naar zoo gebracht

De uitgehongerde ijsbeer die deze week ronddwaalde in de Russische stad Norilsk, honderden kilometers van haar habitat, is vrijdag naar een zoo in Siberië gebracht. Daar moet het tweejarige vrouwtje weer aansterken.

Normaal gezien wordt het natuurlijke jachtgebied voor ijsberen gevormd door uitgestrekte poolgebieden. Maar die zijn door de (relatief) hoge temperaturen in de regio sterk afgenomen, aldus experts. “En dat leidt tot een verandering in het voedingspatroon van de dieren”, zegt een biodiversiteitsdeskundige van WWF Rusland. “Ze kunnen niet meer op zeehonden jagen en worden gedwongen om honderden kilometers te lopen op zoek naar voedsel. In de buurt van menselijke nederzettingen vinden ze dat meestal wel, al is dat eten niet altijd even goed voor hen.” (mtm)

