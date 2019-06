Gratis water voor wie vaststaat in file

Nu er tropische temperaturen voor de deur staan, verspreidt het Rode Kruis hittetips. “We zetten fel in op preventie en zelfredzaamheid”, zegt woordvoerster Marjolein Van Dale. “Het spreekt voor zich dat het belangrijk is om voldoende te drinken. Een verfrissend glas water is het beste. Alcohol en cafeïne zorgen ervoor dat je meer naar het toilet gaat en dus meer vocht verliest.” De organisatie focust ook op het helpen van anderen. “Ga langs bij oma en opa. Oudere mensen zijn extra kwetsbaar bij hoge temperaturen.”

Wie tijdens de hittegolf in een file belandt of vastzit op een stilstaande trein, kan rekenen op waterbedeling van het Rode Kruis. “Zulke gebeurtenissen kunnen we niet op voorhand plannen, want dat zijn opdrachten die de civiele bescherming geeft. Maar we zijn er zeker klaar voor: er is altijd genoeg voorraad.” (evdg)