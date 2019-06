Straks met de vliegtaxi naar je bestemming

De grootste vliegtuigbeurs ter wereld, die van Le Bourget nabij Parijs, bood deze week traditiegetrouw een voorsmaakje van de nieuwste trends in de luchtvaartindustrie. Daar stelde Airbus dan ook zijn nieuwste speeltje voor: een luchttaxi. Voor mobiliteit in stedelijke gebieden zouden ‘air-taxivluchten’ met hybride en elektrische vliegtuigen de komende jaren mogelijk wel dé norm kunnen worden. Airbus zou volgend jaar al testvluchten willen maken met zijn E-FanX, een superlicht hybride vliegtuigje met elektrische motoren dat veel minder vervuilend is dan de huidige jets en dat Airbus samen ontwikkelt met Siemens en Rolls-Royce. Volgend jaar brengen ze ook een volledig elektrische City Airbus op de markt, een vierzitter die vanop afstand wordt bestuurd en verticaal opstijgt en landt. Met zijn cruisesnelheid van 120 kilometer per uur naar vaste bestemmingen zou deze relatief trage zelfvliegende elektrische luchttaxi pendelaars vooral de zekerheid moeten bieden op tijd en zonder stress op hun afspraken te komen.

(nta)