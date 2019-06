“De stad veroordeelt mensen om levenslang te blijven huren”

De nieuwe bouwcode in Antwerpen wordt maandag goedgekeurd. Concreet wil Antwerpen dat bouwpromotoren groter gaan bouwen. Appartementen met 1 slaapkamer moeten minstens 60 m² groot zijn, met 2 slaapkamers is dat 80 m² en voor 3 slaapkamers geldt zelfs een minimum van 110 m². Maar de vastgoedsector is over die nieuwe regels niet te spreken, en luidt dan ook alle alarmbellen. “Die woningen zouden volgens onze berekeningen dan respectievelijk bijna 39.000 euro, 42.000 en 52.000 euro méér kosten”, zegt projectontwikkelaar Philippe Janssens van Immpact. De Janssens zegt zelf dat hij niet anders kan dan die meerkost door te rekenen aan de kopers. “Wij zijn de Colruyt van de projectontwikkelaars. Wij richten ons net op dat goedkope segment. Maar omdat wij al aan de onderkant zitten, hebben we echt niet veel marge om deze prijsverhoging niet door te rekenen.” Immpact geeft toe dat er met de nieuwe regels enkele bestaande ontwikkelingen op de helling komen.

Uitzonderingen mogelijk

De bedoeling van de maatregel is om meer kapitaalkrachtige tweeverdieners naar Antwerpen te halen, een strategie die ook in Mechelen is toegepast – zij het iets minder streng – en die het gemiddelde inkomen in de stad ook heeft doen stijgen. “Om die kapitaalkrachtige mensen naar hier te halen, heb je grotere en kwalitatievere woningen nodig”, zegt Antwerps schepen voor Wonen Fons Duchateau (N-VA). “Als je de leefbaarheid van de stad hoog wil houden, moet je ervoor zorgen dat er genoeg diversiteit is in de woningen om verschillende mensen aan te trekken. We zijn echt niet gebaat bij grote, hoge torens met kleine appartementen.”

Janssens spreekt dat tegen. Hij zegt dat de stad zichzelf in de voet schiet met de maatregel. “Je gaat mensen alleen maar verarmen. Wij bieden die starterswoningen aan, zodat mensen niet moeten blijven huren. Maar als er straks 40.000 tot 50.000 euro bijkomt, dan is dat voor die mensen niet meer betaalbaar. Dit is een beleid dat mensen niet laat klimmen maar net veroordeelt om levenslang te blijven huren.”

Sectorvereniging UPSI-BVS zal volgende week in spoed samenkomen om de nieuwe bouwnormen te bekijken. De stad laat weten dat er nog een overleg met de sector gepland staat. “Niet om de regels aan te passen, maar wel om uit te leggen dat er enkele uitzonderingen mogelijk zijn. Als een project kan voorzien in gemeenschappelijk ruimtes, zoals een bruikbaar groendak waar kinderen op kunnen spelen, dan is er een mogelijkheid om 15 procent af te wijken van de minimumnorm. Onze boodschap: wees creatief.”