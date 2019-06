Groen houdt grote kuis

Pieter De Crem (CD&V) nog niet zeker van zijn 390.000 euro uittredingsvergoeding

De verkiezingen bleven ver onder verwachtingen en Groen moet op zoek naar een nieuw elan. Tarik Fraihi zal die niet helpen vinden. Na amper anderhalf jaar op post, stapt hij op als politiek directeur. Bogdan Vanden Berghe, de voormalige directeur van 11.11.11, neemt over. “Anders dan verwacht, maar niet met minder overtuiging”, zegt die. Vanden Berghe strandde vanop zijn derde – volgens de partij zo goed als zekere – plaats op de Antwerpse Kamerlijst op een duimbreedte van de zetel waarvoor hij zijn vorige job opgaf.

Doodgezwegen

Het boterde al langer niet meer tussen Fraihi en de rest van het directiecomité van Groen. Luttele weken voor de verkiezingen kwam het tot een botsing over de koers van de partij. Fraihi bleef politiek directeur en dus in feite verantwoordelijk voor het dagelijks runnen van de partij, maar de studiedienst leiden zat er niet meer in. Bij Groen is dat nochtans één van de voornaamste bezigheden van de politiek directeur. De hele operatie werd doodgezwegen. De campagne werd verder in handen genomen door de woordvoerders en de ondervoorzitters.

Het gevolg is bekend. Groen boekte een minieme vooruitgang en bleef ver onder de verwachtingen. Op verkiezingsdag konden kopstukken Meyrem Almaci en Kristof Calvo hun ontgoocheling nog wat verdoezelen, maar sindsdien rommelt het in de partij. Deze week nog lekte een interne nota uit van Almaci’s voorganger Wouter Van Besien. Die liet geen spaander heel van de campagne. “Ik denk dat onze toon te drammerig, te eenzijdig en te aanvallend was”, schrijft hij. “Een breder beeld van woordvoerders kan en moet om breder te rekruteren.”

Dat Almaci en Calvo alles naar zich toe trekken, wordt ook maar matig geapprecieerd binnen de eigen rangen. De uitleg is dat het de bedoeling was om met vijf kopstukken de strijd in te trekken: Almaci, Calvo, Vlaams fractieleider Björn Rzoska, Brussels lijsttrekker Elke Van den Brandt en Europees lijsttrekker Petra De Sutter. “Maar de media was enkel geïnteresseerd in Meyrem en Kristof.” Een insider noemt dat “zever in pakskes”. “Het was al heel snel duidelijk dat er maar twee kopstukken waren: Kristof en Meyrem. En dat die alle lakens naar zich toe trokken.”

Brokken lijmen

Kortom, Vanden Berghe en de rest van de partijtop hebben werk voor de boeg om de brokken te lijmen en weer vooruit te kijken. Veel wil hij over die nieuwe koers nog niet kwijt. “Ik begin op 1 juli, voordien ga ik weinig commentaar geven.”

Fraihi zelf gaat zich de komende maanden bezighouden met het schrijven van een rapport voor de partij. Over de groei van extreemrechts, de groeiende polarisering in de samenleving en waar Groen zich daar moet positioneren. Of hij daarna nog blijft, is verre van zeker.