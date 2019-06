President Michel

Het is alsof Belgische politici grof wild zijn op de Europese transfermarkt. In de jaren 90 was Jean-Luc Dehaene al de gedoodverfde kandidaat-voorzitter van de Europese Commissie, maar de Britten staken er een stokje. In 2004 deden ze dat nog eens met Guy Verhofstadt. En toen niemand het verwachtte, haalde een Belg het in 2009 wel: toenmalig eerste minister Herman Van Rompuy werd uit de Wetstraat geplukt om vier jaar lang Europees president – officieel voorzitter van de Europese Raad – te worden.

Doet Charles Michel dat kunstje over? Zeker is dat Belgische politici in Europa een goeie reputatie hebben. Ingewikkelde politieke puzzels leggen, compromissen sluiten: het zit in het Belgische politieke DNA. En uit een klein land komen, heeft ook zo zijn voordelen. Grote landen gunnen elkaar immers niet gauw een topjob.

Tusk heeft Michel in vizier

Maar maakt Michel echt kans? Europese topdiplomaten geven aan dat hij zeker op de shortlist staat. “Hij maakt een kans, maar hoeveel is moeilijk te zeggen”, klonk het gisteren. De Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Franse president Emmanuel Macron en Europees president Donald Tusk slaagden er donderdagavond op de Europese top in elk geval nog niet in om de puzzel te leggen.

Dat de jarenlange hegemonie van EVP en de socialisten sinds de Europese verkiezingen doorbroken is, geeft de liberalen alvast een pak meer macht. EVP wil nog altijd koste wat het kost de Commissie in handen houden, waardoor de Europese president misschien wel een liberaal wordt. En aangezien dat altijd een (ex-)premier is, komt Michel in beeld. Veel liberale regeringsleiders zijn er immers niet in Europa. De Nederlandse minister-president Mark Rutte heeft het meeste politieke gewicht, maar tot nu toe zei hij altijd geen kandidaat te zijn. Zijn Luxemburgse evenknie Xavier Bettel is ook een liberaal, maar de dwergstaat levert met Jean-Claude Juncker nu al de Commissievoorzitter. De andere liberalen – onder anderen de Tsjechische premier Andrej Babiš en de Estse eerste minister Jüri Ratas – kwamen in opspraak of zijn mindere goden. Zeker is alvast dat Donald Tusk de naam van Charles Michel al aftoetste bij zijn collega’s.

Verrassing

Michel zelf ontwijkt vragen over zijn kandidatuur. “Er zijn veel namen en speculaties. Maar je kunt ook vanuit België een sterke rol spelen in Europa”, verklaarde hij in de marge van de Europese top. Volgens Europakenner Hendrik Vos (UGent) ligt er momenteel niemand in pole position en staat Michel zeker op het lijstje met kanshebbers. “Vaak komt een verrassing uit de bus, maar Michel wordt nog maar een paar dagen luidop vernoemd.”

Eind deze maand proberen de staats- en regeringsleiders de knoop definitief door te hakken. Dan moet niet alleen blijken wie de Europese Commissie en de Raad moet gaan leiden, maar ook wie de Hoge Vertegenwoordiger voor het Buitenlands Beleid en de voorzitter van het Europees Parlement moet worden.