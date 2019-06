Uitdaging: koop drie maanden geen nieuwe kleren

Na de dertig dagen zonder alcohol, vlees of klagen, is er nog een initiatief waarvoor we ons kunnen inzetten. De Nederlandse organisatie CollAction roept op om geen nieuwe kleding te kopen tussen 21 juni en 21 september. Broeken ruilen of tweedehands shoppen, mag dan wel weer. Daarmee willen ze niet alleen de slechte arbeidsomstandigheden aan de kaak stellen, maar vooral de milieu-impact van de kledingindustrie. “Wist je dat het 2.700 liter water kost om jouw katoenen shirt te maken?”, schrijven ze ter overtuiging.

Al meer dan 14.000 deelnemers schreven zich in op www.collaction.org. Dat is vijf keer meer dan vorig jaar, bij de eerste editie.(sir)