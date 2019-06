Witte rook en honderden dode insecten: in deze gemeente is dat normaal

Een rode gloed en rook. Brand, dacht een voorbijganger, maar het ging om het nieuwe kunstwerk ‘Relais’ in het park. Foto: djr

Wevelgem - Waar rook is, is vuur. Al geldt dat gezegde niet altijd. “Er komt witte rook uit een van de huisjes van het park van Wevelgem.” Zo luidde de oproep die de dispatching van de brandweerzone Fluvia donderdagavond binnenkreeg.

Er werd meteen een brandweerwagen op afgestuurd, zoals dat gebruikelijk is bij de melding brandgeur/controle. Het werd een vergeefse rit. De rook was afkomstig van het kunstwerk Relais.

De Franse kunstenaar Céleste Boursier-Mougenot maakte een installatie in de twee beschermde paviljoentjes. In het ene stopte hij twintigduizend bijen. Op basis van het gezoem flikkert rood licht in het andere, terwijl er een witte nevel uit het gebouw komt.

Blijkbaar is niet elke passant op de hoogte. Nochtans staat het kunstwerk er al twee maanden. Zaterdag 15 juni vond de officiële opening plaats.

Dode bijen

Een grote groep mensen ging intussen het kunstwerk in het park bekijken. Heel wat van die mensen meldden intussen dat de vloer van het ene paviljoen bezaaid ligt met dode bijen.

Dat blijkt evenwel geen probleem te zijn, want de gemeente laat weten dat dit volstrekt normaal is.

Momenteel leven er 32.000 bijen in het nest. Aangezien de levensduur van een bij amper veertig dagen is, sterven er tot tweeduizend insecten per dag. Elke dag worden er evenwel evenveel geboren. De imker zal geregeld langsgaan om de dode exemplaren op te ruimen.