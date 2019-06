CLUBNIEUWS. Hoe graag wil Club Ampomah, is Bolat op weg naar Turkije en keert Limbombe terug naar België?

Hoe ver staat het in het ‘dossier Ampomah’? Komt de Ghanese winger naar Club Brugge of niet? En wat met Antwerp-doelman Sinan Bolat? Wij verzamelden voor u het clubnieuws.

CLUB BRUGGE. Clement wil Ampomah enkel halen voor de juiste prijs

Philippe Clement wil graag Opoku Ampomah naar Club halen. De coach werkte met de Ghanese winger bij Waasland-Beveren en wilde hem ook al bij RC Genk. “Ampomah is interessant, maar alleen aan de juiste prijs”, zegt Clement. Versta: Club Brugge wil geen overdreven transfersom betalen voor de aanvaller.

Omgekeerd wil Club dan weer wel een hoge prijs voor Marvelous Nakamba. De Zimbabwaan kwam vorig seizoen amper aan spelen toe en wil vertrekken bij Club. “Maar hij is in het verleden een belangrijke speler geweest, dus alleen als er heel grote bedragen ­komen, kan er gepraat worden.”

LOKEREN. Deschacht is geen prioriteit

Bij Lokeren gaat Louis de Vries zelf mee transfers regelen. Hij gaat dat doen met zijn rechterhand Eric Verhoeven, die sportief manager wordt en in het verleden dertien jaar voor (Germinal) Beerschot werkte. Dimitri Mbuyu, die sportief directeur was, gaat meer scouting doen en wordt de verbindingsman tussen de jeugd en de A-ploeg. Lokeren staat nog altijd open voor een gesprek met Olivier Deschacht (38), die einde contract was, maar de verdediger is geen prioriteit en heeft wellicht geen toekomst op Daknam. Kortrijk wil hem eventueel als T2. De Vries gaf ook mee dat er plannen zijn om naast het stadion een modern trainingscentrum en medische kabinet te bouwen. Lokeren trekt Ryan Bantu aan, een 17-jarige spits van amateurclub Bornem.

ANTWERP. Besiktas meldt zich voor doelman Sinan Bolat

Sinan Bolat geniet al een tijdje interesse van Turkse topclubs en Besiktas is momenteel het meest concreet. De nummer drie van de Süper Lig het afgelopen seizoen heeft zich intussen ook gemeld voor de 30-jarige Antwerp-doelman. Bolat staat na twee topjaren op de Bosuil open voor een transfer, maar zal, als hij volgende week terugkeert uit vakantie, eerst wel met het bestuur van de Great Old samenzitten. Met nog één jaar contract is het voor iedereen best dat hij verlengt óf vertrekt. In België toont ook Standard interesse, voor mocht Ochoa weggaan.

STANDARD. Limbombe op komst op huurbasis

Anthony Limbombe lijkt op weg naar Standard. De voormalige aanvaller van Club Brugge heeft bij zijn huidige werkgever Nantes geen vaste basisplaats en zou verhuurd worden aan de Rouches. Een deal zou bijna rond zijn. Limbombe kende zijn doorbraak bij Club Brugge onder Michel Preud’homme, de huidige coach van Standard. (jve)

KV KORTRIJK. Valenciennes aast op Chevalier

Valenciennes uit de Franse Ligue 2 heeft Teddy Chevalier van KV Kortrijk een aanbod gedaan. Voor de 32-jarige Fransman lijkt het een uitgelezen kans, want hij zou op een boogscheut van zijn woonst kunnen voetballen en zichzelf nog eens in eigen land kunnen bewijzen. Chevalier lijkt oren te hebben naar een vertrek, want vandaag speelt hij wellicht niet mee in de oefenmatch tegen KSV Kortrijk.

ANDERLECHT. Duitse flankaanvaller en voormalig international traint mee

Anderlecht liet in alle luwte een opvallende gast meetrainen: Sidney Sam, een 31-jarige Duitse (flank)aanvaller. Hij voetbalde in 2009 even met Vincent Kompany bij Hamburg, maar maakte daarna vooral naam bij Kaiserlautern en Leverküsen. In 2013 was hij zelfs vijf keer Duits international. Daarna werd zijn carrière afgeremd door blessures. De voorbije twee jaar voetbalde Sam bij de Duitse tweedeklasser Bochum, waar hij vorig jaar goed was voor 2 goals en 3 assists in 19 duels. Maar ook daar speelde een dijblessure hem parten en kreeg hij geen nieuw contract. Nu is de linkspoot transfervrij. Of Sam effectief voor Anderlecht zal tekenen moet nog blijken. Dat zal afhangen van zijn niveau en van zijn fitheid, want hij zal aantreden in enkele oefenwedstrijden.

ZULTE-WAREGEM. Canadese spits op komst?

Vanmiddag stelt Zulte Waregem een tweede nieuwkomer voor naast spits Dimitri Oberlin. Volgens Turkse bronnen is in elk geval de Canadese spits Cyle Larin (24) van Besiktas in beeld bij Essevee, net als bij Utrecht en Charleroi, voor een verhuur. (kv, jug, jcs)