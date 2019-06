Nieuwbakken Genk-trainer Felice Mazzu over zijn lange weg: “Ik ben nog altijd zoals ik was in tweede provinciale”

Komende woensdag begint Felice Mazzu (53) aan zijn klus als trainer van landskampioen RC Genk. Na zes uitstekende jaren bij Charleroi kan je moeilijk zeggen dat hij in Limburg kiest voor de rust. De zoon van Italiaanse immigranten klom als 26-jarige trainer uit de krochten van het Belgisch voetbal helemaal omhoog en staat nu voor zijn meesterproef. De resultaten consolideren, het aantrekkelijke voetbal blijven spelen en een eerste zege in de Cham-pions League nastreven. Niet min allemaal. “En Nederlands leren”, zegt hij. Zijn eerste interview als trainer van de landskampioen. Voorlopig nog in het Frans.