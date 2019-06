Derde plaats op WK helpt voetbalbond aan 13 miljoen euro winst

De voetbalbond heeft vorig jaar 13,1 miljoen euro winst gemaakt, grotendeels dankzij de derde plaats van de Duivels op het WK in Rusland. De prestatie van de Duivels alleen bracht 7,8 miljoen euro op.

De begroting voor volgend jaar, die vandaag wordt voorgesteld, gaat uit van een verlies van 3,8 miljoen euro. Enerzijds zullen de kosten stijgen door de uitvoering van het elfpuntenplan van CEO Peter Bossaert, anderzijds zullen de Duivels in 2019 minder in het laatje brengen.

“Het hoeft geen betoog dat het missen van de final four in de Nations League een zware streep door de rekening is”, klinkt het. “Anderzijds hebben we de minder aantrekkelijke loting voor het EK die ons parten speelt.”

De voetbalbond hoopt voor 2020 op een attractievere poule in de Nations League en de deelname aan het EK om het magere financiële jaar 2019 goed te maken.