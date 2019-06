Lokeren nu definitief in handen van Louis de Vries: “Afscheid met tranen in de ogen”

Met een intens applaus, met een bos bloemen, met de Lokerse burgemeester Filip Anthuenis (Open VLD) op post én met de titel van erevoorzitter. Lokeren nam afscheid zoals het hoort van Roger Lambrecht (87), die de club een kwarteeuw leidde. Louis de Vries (72), de nieuwe eigenaar, kreeg er zelf tranen in de ogen van.

Louis de Vries wilde één ding benadrukken. Dat zijn naam met een kleine d wordt geschreven omdat de roots van zijn familie in Nederland liggen. Dat gezegd zijnde, wilde de nieuwe baas van Lokeren niet alle aandacht naar zichzelf toe trekken. In de zaal zat Roger Lambrecht al even te wachten, want hij is niet goed meer ter been. “Ik word emotioneel als ik Roger zie”, aldus De Vries. “Bedankt Roger, voor hoe je Lokeren hebt geleid met veel voetbalkennis. Deze club is nog veel mooier dan ik dacht.” De sponsors, de fandelegatie, het schepencollege: ze barstten uit in een lang, welgemeend applaus.

De robuuste Lambrecht moest even een krop wegslikken. “Eigenlijk wilde ik Lokeren niet verkopen. Er klopten Spanjaarden en Chinezen aan, maar dan weet ge nooit wat ge binnenpakt. Tot Louis kwam: dat was een uitzonderlijke kans. Hij is Belg, zit al jaren in de voetbalwereld en gaat de club zelf leiden. Als ex-makelaar kent Louis ook alleman. Als hij Lokeren niet kan leiden, kan niemand het. Dat we maar snel weer een goed ploegske hebben.”

Eindelijk weer goed slapen

Lambrecht blijft nog één jaar sponsor en krijgt de titel van erevoorzitter. “Dit blijft ook zijn club”, gaf de Vries nog mee. “”Roger zal hier altijd gaan en staan waar hij wil. Hij had veel meer geld kunnen krijgen voor zijn club, maar Lokeren is zijn kind. Hij wilde het alleen afstaan aan de beste vader. Pas op, de onderhandelingen waren soms hard. Lambrecht is een gewiekste zakenman, die soms de inzet veranderde. Maar toen er een deal was, viel er een last van zijn schouders. Hij was opgelucht.”

“Ik word oud, hé”, vervolgde Lambrecht. “Nu kan ik weer elke nacht goed slapen. Als Louis hier een jaar eerder had gestaan, was Lokeren niet gedegradeerd naar 1B en was mijn bewind één groot succes geweest. Maar ik heb van niets spijt. Geen enkele euro die ik in deze club gestoken heb, betreur ik. Ja, het was met ups en downs, maar zo zit de voetballerij in elkaar. Het mooiste moment was de bekerwinst in 2014, toen zoveel Lokeraars naar de Heizel trokken. Of al die supporters ooit terugkeren? De fans komen als je wint. Zo simpel is dat, manneke.”

Behoudens een verrassing in de zaak Propere Handen, start Lokeren straks wel in 1B. Maar Louis de Vries is ambitieus. Als ex-voetbalmakelaar begeleidde hij vroeger toppers als Marc Degryse en heeft hij contacten over heel de wereld. Hij was ook al baas bij andere clubs zoals Beerschot, Honved Budapest en Marbella. “Maar ik ben nu geen makelaar meer en Lokeren is de enige club die ik bezit. Ik ga wel mijn netwerk aanwenden om een ploeg uit te bouwen. Als ik wou, had ik nu al twintig spelers, vijfenzeventig physical coaches, zevenhonderd scouts en duizend spelers. Zoveel berichtjes kreeg ik. Maar ik stel een kern samen met mijn sportieve staf. Onze trainers Glen De Boeck, Lorenzo Staelens en Danny Veyt waren samen 118 keer Rode Duivel. Hoeveel teams kunnen dat zeggen?”

Overmeire als symbool

Louis de Vries heeft mooie plannen. Jaren geleden werd hij wel al eens aangeklaagd voor fiscale fraude, maar hij werd in beroep over de hele lijn vrijgesproken. Naar Lokeren brengt de zakenman ook Vlaamse investeerders mee, die hij pas later kan voorstellen. “We zullen nooit de rijkste club in België zijn en een tiental spelers met grote contracten moeten nog afvloeien. Maar een gast als Overmeire willen we wel houden. Hij is een symbool van Lokeren. De supporters zullen wel zien dat hier iets gebeurt.”