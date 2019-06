Gastland Egypte wint openingswedstrijd Africa Cup voor eigen volk dankzij doelpunt ex-speler Anderlecht

Gastland Egypte heeft de Africa Cup vrijdag in Caïro geopend met een 1-0 zege tegen Zimbabwe. Voormalig Anderlecht-winger Trezeguet scoorde het enige doelpunt van de partij in de 41e minuut. Bij Zimbabwe stonden Club Brugge-middenvelder Marvelous Nakamba en Anderlecht-spits Knowledge Musona in de basis. Musona werd vijf minuten voor tijd vervangen