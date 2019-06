Politie zit bijna zonder kogels: “Straks moeten we pang pang roepen in plaats van echt te schieten”

De federale politie in West-Vlaanderen zit bijna zonder kogels. Er zijn er momenteel nog maar 2.000 in voorraad. Daarom is afgesproken dat bepaalde politiemensen voorlopig geen schietoefeningen mogen doen. Dat melden De Morgen en Het Laatste Nieuws.

“De aankoopprocedure is veel te laat opgestart”, zegt Joery Dehaes van ACV Politie. De vakbondsman benadrukt dat de aankoop van munitie “géén folieke” is. “Die kogels zijn nodig voor schietoefeningen voor zowel de federale gerechtelijke politie, scheepvaartpolitie, spoorwegpolitie als de wegpolitie in West-Vlaanderen. Vier keer per jaar moeten ze verplicht naar de schietstand. De politiemensen moeten ook nog eens voldoende punten halen”.

Volgens de politievakbond ACV Politie zijn er in West-Vlaanderen momenteel nog 2.000 kogels in stock. “Op een schietbeurt met een team gaan er 700 kogels door op een halve dag. Het zal dus niet lang meer duren voor we pang pang moeten roepen in plaats van echt te schieten op doelen”, zegt Dehaes.

Volgens Sarah Frederickx, woordvoerder van de federale politie, is er een oplossing gevonden: de federale politie kan 20.000 kogels overkopen van de politieschool.