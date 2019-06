Knallende ruzie ten huize Boris Johnson: buren bellen de politie door geschreeuw, geroep en het geluid van brekend servies

Politiek gezien was het een perfecte week voor Boris Johnson, op privévlak verging het de Brit wat minder. Zijn buurvrouw belde de politie voor een wel erg luide ruzie bij de voormalige minister van Buitenlandse Zaken thuis. “Inclusief schreeuwen, roepen, met deuren slaan en brekend servies.”

De 55-jarige Boris Johnson won deze week (overtuigend) alle stemmingen van de Conservatieve voorzittersverkiezingen en is de grote topfavoriet om binnen enkele weken Theresa May op te volgen als premier van het Verenigd Koninkrijk.

Thuis loopt blijkbaar niet alles van zo’n leien dakje. De Londense politie werd vrijdagochtend in de vroege uurtjes opgeroepen naar de woning van de bekende brulboei en zijn vriendin Carrie Symonds, een voormalige persmedewerker van de Conservatieve partij. De buurvrouw maakte zich ernstig zorgen omdat ze “Symonds hoorde schreeuwen en vervolgens nog geroep en geklop hoorde”. Later kon tot in de naburige woningen worden opgevangen hoe Symonds “blijf van me af” en “verlaat mijn flat” riep.

Voor ze naar de politie belde, ging de buurvrouw eerst eens aankloppen bij het ruziemakende koppel. “Toen niemand de deur opendeed, zelfs na meerdere keren kloppen, heb ik dan maar de noodoproep gedaan.”

Enkele minuten later arriveerden twee politiewagens, maar de agenten vertrokken snel weer nadat zowel Johnson als Symonds hadden verklaard “dat alles weer oké was”.

Rode wijn

De buurvrouw maakte ook een opname van de ruzie, die de Britse krant The Guardian kon beluisteren. Daarin is te horen hoe Johnson weigert om de flat te verlaten en tegen Symonds roept “dat ze van zijn f*cking laptop moet blijven”. Kort daarna hoor je iets breken. Symonds verklaart nog dat Johnson “de zetel vernield heeft met rode wijn”. “Je geeft om niets omdat je verwend bent.”

Johnson scheidde vorig jaar van zijn vrouw Marina Wheeler. Kort erna begon hij een relatie met Carrie Symonds. Zij maakte ook deel uit van zijn team toen hij eerder deze maand aankondigde dat hij kandidaat was om Theresa May op te volgen. Verwacht wordt dat ze de flat zullen verlaten en samen in Downing Street 10 zullen trekken als hij premier wordt.

Alhoewel...