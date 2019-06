“Politie dichter dan ooit bij oplossen zaak-Maddie McCann”

Meer dan twaalf jaar na haar mysterieuze verdwijning geloven de betrokken speurders “dichter dan ooit” bij een oplossing in de zaak-Maddie McCann te zijn. Ze hebben een nieuwe hoofdverdachte, een “buitenlandse man”, in het vizier.

Madeleine - Maddie - McCann is vermist sinds begin mei 2007. Het toen driejarig Britse meisje verdween uit haar slaapkamer in een appartementencomplex in het Portugese Praia da Luz, waar ze met haar ouders op vakantie was. Sindsdien is er geen echter spoor van haar. Door herhaaldelijke smeekbedes van haar ouders en enkele financiële injecties van particulieren bleef het onderzoek al die jaren geopend.

Twaalf jaar - en tal van theorieën en mogelijke verdachten - later menen de speurders (een gezamenlijke task force van Britse en Portugese agenten) dichter dan ooit te zijn bij “de waarheid” van wat er met het meisje gebeurd is. Ze volgen niet alleen een nieuw spoor, maar hebben ook een nieuwe hoofdverdachte in het vizier. Een naam werd niet vrijgegeven, maar het gaat om een “buitenlandse” man die zich op het moment van de feiten in de Portugese Algarve bevond. “Het zou gaan om een bekende voor de plaatselijke politie”, luidt het.

Het nieuwe spoor zou te danken zijn aan een tip die de politie vorige maand binnenkreeg over een vermeende pedofiel.