TRANSFERGERUCHTEN. Superbod voor Matthijs de Ligt is slecht nieuws voor Pogba, Lukaku moet wachten op Icardi

Het grootste transfernieuws van de dag komt vandaag uit Nederland: de krant De Telegraaf weet immers dat er uit Italië een “miljoenenbod” is gekomen voor Matthijs de Ligt. En dat heeft zo zijn gevolgen voor de hele transfercarrousel, zeker voor Paul Pogba. Romelu Lukaku moet voor zijn transfer naar Inter dan weer wachten op Icardi. Het overzicht van de geruchten van de dag, de ene al geloofwaardiger dan de andere.

Eerder werd Matthijs de Ligt al gelinkt aan FC Barcelona, Bayern München en Manchester United. Juventus zou nu echter bereid zijn om meer dan 70 miljoen euro te betalen voor de 19-jarige aanvoerder van Ajax. Nog volgens de krant zou de Nederlandse international in Italië jaarlijks tussen de 15 en 20 miljoen euro kunnen opstrijken. De club uit Turijn gaat er dan ook vanuit dat De Ligt binnenkort een vijfjarig contract tekent bij de Italiaanse recordkampioen.

Onder meer Cristiano Ronaldo zou ook achter de transfer staan: na het Nations League-duel tussen Portugal en Oranje (1-0) aaide de wereldster de verdediger al vriendschappelijk over zijn hoofd en vroeg hem naar verluidt om naar Juve te komen. “Ik verstond hem niet, dus ik heb niets gezegd”, was de reactie van de Nederlander.

“Slecht” nieuws voor Pogba

Dat Juventus zo’n grote som op tafel wil en kan leggen voor De Ligt, is slecht nieuws voor Paul Pogba. De Fransman van Manchester United zou nog wel persoonlijk naar kersvers coach Maurizio Sarri hebben gebeld om aan te dringen voor een transfer, maar de Oude Dame zou al een akkoord hebben bereikt met Adrien Rabiot, die transfervrij overkomt van PSG. Door geld te besparen op het middenveld met Rabiot, is de komst van De Ligt achterin mogelijk.

Maar geen nood: Pogba lijkt nog steeds te mogen rekenen op zijn transfer waar hij zelf om vroeg. Volgens de Daily Star heeft coach Ole Gunnar Solskjaer het bestuur van Manchester United laten weten dat ze Pogba aan de hoogste bieder mogen verkopen. Na het afhaken van Juventus lijkt de weg dus open te liggen voor Real Madrid, waar ze nu toch de Fransman zouden verkiezen boven de Deen Christian Eriksen van Tottenham.

Lukaku moet wachten op Icardi

Volgens The Guardian wil Inter nog steeds Romelu Lukaku binnenhalen maar dan moet de club uit Milaan wel eerst Mauro Icardi zien te verkopen om de transfer te kunnen betalen. Dat lijkt op zich geen probleem want de Argentijn wil zelf ook vertrekken, alleen zijn er voorlopig weinig gegadigden om de vraagprijs van 67 miljoen euro op tafel te leggen voor de nukkige spits. Alleen Juventus zou al concrete interesse hebben getoond.

Carrasco opnieuw in beeld bij Arsenal

Nu Yannick Carrasco het helemaal lijkt verkorven te hebben bij zijn Chinese club Dalian Yifang na openlijk geruzie over zijn inzet, komt Arsenal weer in beeld volgens de Evening Standard. Ook Bayern München toonde eerder al interesse, maar voor de Duitse club is Carrasco plan B na Leroy Sané van Manchester City.

Neymar én Griezmann? Neymar of Griezmann?

Een nieuwe dag, heel wat nieuwe verhalen over Neymar. Volgens de ene bron heeft Paris Saint-Germain laten weten dat de Braziliaan voor geen enkele prijs te koop is, volgens anderen zijn ze in Parijs de grillige wereldster dan weer liever kwijt dan rijk.

Hoe dan ook, in Spanje geloven ze nog steeds dat hij terugkeert naar Barcelona. Volgens Sport zou voorzitter Bartomeu hem én Antoine Griezmann willen binnenhalen. Zo’n investering is economisch echter heel complex en zeker niet voor meteen. Daarom worden Coutinho, Rakitic en Umtiti steeds meer gelinkt aan een transfer. Toch is er ook een probleem volgens AS: de socio’s zijn niet onverdeeld gelukkig met de terugkeer van Neymar. Er is zijn geflirt met Real maar vooral door zijn sterrengedrag op en naast het veld zouden heel wat fans niet happig zijn om hem weer in hun armen te sluiten.

El Mundo weet dan weer dat Griezmann juist als pasmunt zal moeten dienen om Neymar naar Camp Nou te halen. De Fransman is momenteel nog wel speler van Atlético maar heeft volgens de krant al langer een akkoord met Barcelona. De constructie dat Griezmann via Barcelona naar PSG zou (willen) trekken om zo Neymar los te kunnen weken lijkt echter erg vergezocht.

Kylian Mbappé lijkt hoe dan ook hét uithangbord te worden van PSG. Toch is de interesse van Real Madrid nooit ver weg. De Koninklijke zou echter pas volgende zomer proberen de Franse spits binnen te halen. Dat past in het plan van voorzitter Florentino Pérez om elk seizoen één Galactico binnen te halen, dit seizoen is dat Eden Hazard. Mbappé mag volgens AS dan wel geen nieuw contract tekenen in Parijs en moet een transferverzoek indienen. Door Neymar niet langer het hof te maken hoopt Real alvast op een goed blaadje te staan in Parijs.

En voorts...

Na een matig seizoen leek doelman David de Gea ook op weg om Manchester United te verlaten maar The Sun weet nu dat de Spaanse doelman een nieuw vijfjarig contract wil tekenen, goed voor een kleine 400.000 euro per week...

Ook de Braziliaan Willian lijkt dan toch in de Premier League te blijven: de Braziliaan legde een bod van 250.000 euro per week van het Chinese Shanghai Shenhua naast zich neer en wil vechten voor zijn plek bij Chelsea.

Atlético Madrid lijkt dan toch Joao Felix binnen te halen. Met het Portugese wonderkind zou al een akkoord zijn bereikt, enkel de details met Benfica moeten nog worden afgerond. Atletico is ook geïnteresseerd in Hector Bellerin, de Spaanse rechtsback van Arsenal, en zou Vitolo willen betrekken in de deal.

James Rodriguez is teruggekeerd naar Real Madrid maar kan rekenen op heel wat interesse uit Italië. Napoli lijkt het meest concreet maar De Koninklijke wil de Colombiaan deze keer echter niet uitlenen maar verkopen.