Afscheidnemend bondsvoorzitter Gérard Linard ontwijkt heikel probleem van KV Mechelen op laatste vergadering

Bij zijn laatste vergadering als bondsvoorzitter heeft Gérard Linard handig het heikele probleem rond KV Mechelen ontweken. Normaal worden alle winnaars van de hoogste afdelingen gehuldigd op de laatste vergadering van het jaar. KV Mechelen zou twee keer gelauwerd moeten worden: als bekerwinnaar en kampioen in 1B. Maar dit keer gebeurde dat niet.

Gezien Operatie Propere Handen is het lot van KV Mechelen nog lang niet zeker. De club in de bloemetjes zetten leek voor Gérard Linard dan ook niet gepast. “Alle winnaars zijn reeds op het terrein gehuldigd”, aldus de bondsvoorzitter, die zo handig het heikele probleem ontweek.

“Altijd solidair geweest, ook in moeilijke momenten”

De 76-jarige Henegouwer was de eerste voorzitter uit het Franstalige amateurvoetbal (ACFF) in 50 jaar. Linard overschreed vorig jaar de leeftijdsgrens (75 jaar) voor een mandaat binnen de voetbalbond, maar het Uitvoerend Comité besliste eenmalig af te wijken van de leeftijdsgrens. En dus deed de voormalige ACFF-voorzitter en interim-CEO van de voetbalbond zijn mandaat uit.

“Ik heb mijn job met veel passie gedaan”, zei Linard tijdens zijn korte afscheidsspeech voor de buitengewone Algemene Vergadering van de KBVB in Brussel. “Ik wil mijn collega’s binnen het Uitvoerend Comité oprecht bedanken voor de goede samenwerking. We zijn altijd solidair geweest, ook in moeilijke momenten.”

Linard had ook lovende woorden voor CEO Peter Bossaert, die “op korte tijd zijn grote waarde voor de voetbalbond heeft bewezen”.

Zaterdagnamiddag wordt voor Linard een opvolger gekozen. Als kandidaten worden Gilbert Timmermans en Philippe Godin namens het amateurvoetbal en Mehdi Bayat (voor de profclubs) naar voor geschoven. Linard zegt vertrouwen te hebben in zijn opvolger. “Ik heb er alle vertrouwen in dat de KBVB in goede handen terecht zal komen”, besloot hij.