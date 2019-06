Iran dreigt: “Als Verenigde Staten ons aanvallen, zal dat verwoestende gevolgen hebben”

Het Iraanse regime heeft Washington er zaterdag nogmaals voor gewaarschuwd dat elke aanval op zijn grondgebied “verwoestende gevolgen” zal hebben voor de Amerikaanse belangen in de regio. “Een kogel afvuren op Iran zal de belangen van de Verenigde Staten en zijn bondgenoten in de regio ernstig schaden”, aldus brigadegeneraal Abolfazl Shekarchi, woordvoerder van de Iraanse legertop. “Vandaag is de situatie in de regio in het voordeel van Iran.”