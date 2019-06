Pairi Daiza opent nieuwe wereld: “Maak kennis met de rauwe natuur van West-Canda”

Pairi Daiza opent zijn deuren met een gloednieuwe wereld: The Last Frontier. Dit gloednieuwe gedeelte van het dierenpark werd volledig gebaseerd op de natuur en het wildleven van West-Canada. Met dieren als beren, poema’s, wolven, stellerzeeleuwen breidt het park uit met maar liefst acht hectare, wat overeenkomt met 10 voetbalvelden.

De nieuwe dieren konden een dag voor de opening kennismaken met hun nieuwe verblijf. Terwijl de beren al huppelend over het gras speelden, keek de poema iets meer de kat uit de boom. Maar al bij al is de volledige verhuis van de dieren goed verlopen. Pairi Daiza wist maar liefst tien nieuwe diersoorten te bemachtigen om het nieuwe deel te vervolledigen. Deze dieren werden geschonken uit andere parken of worden geruild. Aangezien het park geen dieren wilt kopen: “Op dieren kan je geen prijs plakken.”, vertelt woordvoerder Mathieu Goedefroy.

Het volledige plaatje kostte maar liefst 40 miljoen euro. Deze investeringen gingen vooral naar de aanleg, architectuur, verblijven van de dieren, maar ook naar een nieuw verblijf voor de bezoekers. Omdat er veel aanvraag is naar overnachtingen, besliste het park om enkel accommodaties aan te bouwen. Er werd ruimte gecreëerd voor maar liefst 250 bezoekers. “Het park is ondertussen zo groot dat je het nooit op een dag kan gezien hebben. Ook vanuit het buitenland kregen wij veel aanvraag over mogelijke overnachtingen. Veel van onze bezoekers komen namelijk van onze buurlanden waardoor de afstand te groot is om voor een dag over en weer te rijden.”, vertelt Mathieu.