Mehdi Bayat verkozen als nieuwe voorzitter van Belgische voetbalbond: “Mogi is mijn broer, maar zelf ben ik nooit in opspraak gekomen”

Mehdi Bayat is de nieuwe voorzitter van de Belgische voetbalbond KBVB, de voorzitter van Charleroi volgt de 76-jarige Gérard Linard op die na twee jaar de fakkel door de leeftijdsgrens moest doorgeven. Bayat werd met 15 stemmen tegen 7 verkozen door de leden van het Uitvoerend Comité op een buitengewone algemene vergadering en krijgt een mandaat van twee jaar. De Vlaming Gilbert Timmermans wordt ondervoorzitter en de Waalse amateur Philippe Godin vice-ondervoorzitter.

Mehdi Bayat was met zijn 40 jaar de jongste bestuurder binnen de Raad van Bestuur en had een mooi profiel om bondsvoorzitter te worden. Jong, dynamisch en gepokt en gemazeld in het voetbal. Bayat tilde als algemeen directeur Charleroi op van een liftploeg tot een club die elk jaar meedoet voor Play-off 1. Ook bij de voetbalbond realiseerde hij als tandem met Verhaeghe een en ander. Vooral de vermindering van de exuberante premies voor de Duivels droeg zijn stempel.

De KBVB rekent op hem om “voor een frisse wind te zorgen”, zoals in de persmededeling staat. “Bovendien is de continuïteit van het beleid gegarandeerd, aangezien Bayat al drie jaar lid is van de Raad van Bestuur. Hij zorgt tevens voor de nodige ervaring op technisch vlak. De voorzitter heeft een mandaat voor twee jaar.”

“Bijzonder verheugd”

“Ik ben bijzonder verheugd met het vertrouwen dat ik heb gekregen”,reageerde de keersverse voorzitter. “Gezien de beperktere, protocollaire rol van de voorzitter kan ik mijn rol bij Sporting Charleroi blijven vervullen. Bij de KBVB wil ik vooral het management, waarmee ik al goed heb samengewerkt, ondersteunen bij de realisatie van het 11-puntenplan.”

“Mogi is mijn broer, maar dat is alles”

Mehdi Bayat werd in Teheran (Iran) geboren en heeft de Franse nationaliteit. Dat is geen beletsel. Dat hij de broer is van de in opspraak gekomen spelersmakelaar Mogi Bayat, kan zich wel tegen hem keren. Voor alle duidelijkheid: Mehdi Bayat is zelf nooit in opspraak gekomen, maar hij veroordeelde evenmin de vermeende daden van zijn broer.

Uiteraard kreeg hij meteen na zijn verkiezing daar vragen over: “Ik kan daar geen commentaar op geven, behalve dit: Mogi is wel degelijk mijn broer. We hebben dezelfde papa en dezelfde mama, dus daar is geen twijfel over. Maar we leven in een democratie en ik denk dat daar wel een onderscheid kan worden gemaakt tussen twee verschillende personen. Ikzelf of de club Charleroi zijn ook nooit genoemd in de Operatie Propere Handen. En wat mijn broer betreft: je bent voorlopig nog altijd onschuldig tot het tegendeel is bewezen.”

“Ik ga Nederlands leren. Echt”

Bayat spreekt voorlopig enkel Frans: “Ja, en dat vind ik pijnlijk. Want ik voel me na 18 jaar een echte Belg. Dus ga ik mijn best doen om Nederlands te leren. En dat meen ik, ik zeg dit niet zoals sommige trainers zeggen om ervan af te zijn. Nee, ik ga in Luik naar een bekend talencentrum waar ze snel Nederlands kunnen aanleren.”

Twaalfde voorzitter

Mehdi Bayat is de twaalfde voorzitter van de federatie die in 1895 werd opgericht.

De twaalf KBVB-voorzitters:

1895-1924: Baron Edouard de Laveleye

1924-1929: Graaf Joseph d’Oultremont

1929-1937: Rodolphe-William Seeldrayers

1937-1945: Oscar Vankesbeeck

1945-1951: Francis Dessain

1951-1967: George Hermesse

1967-1987: Louis Wouters

1987-2001: Baron Michel D’Hooghe

2001-2006: Jan Peeters

2006-2017: François de Keersmaecker

2017-2019: Gérard Linard

2019 -...: Mehdi Bayat.