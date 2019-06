Gewoon een politiek spel: functie van bondsvoorzitter is ceremonieel, maar niet onbelangrijk

De functie van voorzitter van de voetbalbond is de jongste jaren vooral protocollair geworden. Toch heerste er binnen de KBVB al weken zenuwachtigheid over wie Gérard Linard (76) zou opvolgen als gezicht van de bond in binnen- en buitenland. Het is politieke stratego waar Bart De Wever en co. nog wat van kunnen opsteken.