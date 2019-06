Drie mensen licht bevangen door rook bij brand in Sint-Gillis

Sint-Gillis - Bij een brand in de kelder van een appartementsgebouw in Sint-Gillis zijn zaterdagvoormiddag drie personen lichtgewond geraakt. De drie slachtoffers raakten licht bevangen door de rook en werden ter plaatse verzorgd door de hulpdiensten.

De brandweer werd rond 8.30 uur verwittigd van de brand in de Gisbert Combazstraat. Ter plaatse bleek het te gaan om een gebouw met vijf verdiepingen. Het vuur woedde in één van de kelders van het gebouw maar de rook had zich door het hele gebouw verspreid. Twee bewoners moesten via een luchtladder geëvacueerd worden, terwijl vijf andere mensen via de trappen in veiligheid gebracht werden. Drie mensen waren licht bevangen door de rook en kregen ter plaatse verzorging.

Het vuur was snel geblust en de brandschade bleef beperkt tot de getroffen kelder maar de brandweer bleef wel nog tot 11.20 uur ter plaatse om het gebouw te ventileren.