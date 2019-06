Ruim 200 toeschouwers voor eerste training van KV Kortrijk, Mboyo en Kage zijn terug

Ruim 200 toeschouwers daagden op voor de eerste training van KV Kortrijk. Er waren eet- en drankstandjes voorzien en er werd al meteen ruim twee uur getraind. Later vandaag (om 16 uur) is er al de eerste oefenmatch tegen SV Kortrijk.

Mboyo en Kage zijn terug, Kovacevic en Naderi keren ook terug maar Sluiten pas later aan. Ezekiel komt morgen pas, De Sart is ziek. Er wordt in eerste instantie nog een keeper en een spits gezocht.

Opmerkelijk, geen heisa over de werkomstandigheden dit jaar: Glen De Boeck zou zelfs zijn ogen niet geloven. Het trainingsveld werd heraangelegd en ligt er als een biljart bij. Ook de omgeving werd opgefrist door schilder-en snoeiwerken. De binnenruimtes kregen ook een laagje verf in het aftandse stadion.

